「2號邁龍連線」陳其邁林佳龍首合體 要為城市竭盡所能

陳其邁、林佳龍首度合體，組成二號邁龍連線相互拉抬氣勢（記者王榮祥攝）

2018-10-30 17:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕陳其邁、林佳龍今在高雄首度合體組成「二號邁龍連線」，林佳龍表示兩人歷練相似、都是用生命參與台灣，不是突然跑出來的，兩人一定會拚命、沒日沒夜的為城市竭盡所能，做到最好。

兩人今天是在花博巡迴宣傳活動高雄場碰面，也是選舉至今首度合體，媒體形容是副秘書長連線（兩人都當過總統府副秘），陳其邁與林佳龍則自稱二號邁龍連線

林佳龍說，其邁是他多年老戰友，從野百合學運時期兩人就一起奮鬥，花博高雄週訂在12月24日開始，這日子真剛好，預祝其邁高票當選，上任後組團來參加花博。

陳其邁當面接受邀請，承諾12月會以高雄市長身份，邀請市民朋友參觀花博，也相信林佳龍長期在市政努力成績，會獲得市民高度肯定。

陳其邁進一步表示，林佳龍是他的老戰友，從以前野百合時期一起打拚，兩人陸續擔任過總統府副秘書長、立院同事、行政院發言人等，他形容林佳龍在各工作領域表現都很好，甚至行政院發言人還有林佳龍門檻。

他稱讚林佳龍在台中市長任內解決交通問題、讓公車普及率提高，以及成功整治與愛河很像的綠川，以林佳龍一步一腳印的務實作為，相信台中市民一定會支持，讓台中的進步不要停，而邁龍連線以後一定會多經由城市論壇，相互學習。

林佳龍則認為，其實看一個政治人物，不是看某幾天怎麼說，應看長期怎磨做，他與陳其邁都是做事的人，府院黨歷練、中央到地方經歷非常相似，從學運時代就密切合作，一路走來用生命參與台灣，「不是突然間跑出來」﹗

他形容陳其邁對高雄的疼愛與責任，一定會把一生最好的獻給高雄，且陳其邁十幾年前就已經代理過市長、表現很傑﹔兩人之間的關係很多，其邁一生努力，這階段是他人生最精華階段，一定能為高雄市民奉獻，跟他一樣會拚命做、沒日沒夜為城市竭盡所能，做到最好程度。

陳其邁補充，林佳龍4年前選市長時讓人印象最深的，就是10年磨一劍、深耕台中，獲得市民信任﹔他自己更是20年磨一劍，且會更加努力，未來很多城市治理經驗會跟林佳龍互相學習，雙城不只競爭、還要合作。