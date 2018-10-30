柯文哲七星公園造勢爆「未申請就核准」 姚文智質疑：又偷跑？

2018-10-30 16:42

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲競選團隊原定在台北市政府前廣場舉辦選前之夜，因申請日期「偷跑」違規，遭新工處駁回。民進黨台北市長候選人姚文智今日下午在臉書PO文爆料，指出柯文哲10月20日在北投區七星公園造勢活動，據他所掌握資料，發現柯提出場地申請時間為10月2日，北市公園路燈管理工程處核准時間10月8日，但最重要的收據核准日期卻是10月1日，姚質疑，還沒提出申請北市府就核准了嗎？柯市長又偷跑了嗎？他要柯市府說清楚。

姚文智甫在臉書PO出3張柯陣營申請七星公園辦造勢活動的關鍵文件「陽字31637號文」照片，姚在文中表示，10月20日七星公園的競選活動，不只牽涉柯市長帶頭違法的問題，還牽涉北市府行政中立的問題，直指該場地的申請過程疑雲重重。

姚文智指出，據他們掌握的資料發現，柯的競選總部提出申請時間為10月2日，公燈處核准的時間為10月8日，不過最重要的收據，核准日期卻是10月1日，文號與公燈處核准的文號不符。

姚文智質疑，還沒提出申請，北市府就核准了嗎？柯市長又偷跑了嗎？他說，為什麼連基本的行政申請流程都出問題，「難道北市府承受上級壓力，先上車後補票嗎？」他批評，這不是官官相護，什麼是官官相護。

姚文智要求，柯文哲向市民說清楚講明白，最有效就是對外公布收據裏頭所提到的10月1日「陽字31637號文」，以昭公信，他還語帶嘲諷說，不要把責任推給底下的公務員，說是公務員寫錯，「台北市不要再有余文」。