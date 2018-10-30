大創案違法喬事? 黃偉哲：走司法程序自清

2018-10-30 16:52

〔記者邱灝唐／台南報導〕無黨籍台南市長候選人蘇煥智昨日舉發前經濟部長鄧振中、貿易局長楊珍妮在大創案涉嫌瀆職，與民進黨台南市長候選人黃偉哲勾結，經濟部為此發文澄清，黃偉哲今日表示，該聲明顯示文官中立，當時公務人員憑藉對法令的了解，連時任行政院副院長張善政的指示都未採納，何況是立委能喬得動。

黃偉哲強調，現在不斷有陣營指控他違法或收錢，但政府部門已經澄清沒有違法，而收錢的指控也沒有收據等相關證據，若是還要以詐欺案通緝犯的說詞，在沒有具體證據下做政治操作，除了遺憾之外只能盡力澄清，並且走司法程序自清。

蘇煥智指控，經濟部當年拖延8個月才禁止大創進口日本核災區食品，有違法圖利之嫌，而鄧振中與楊珍妮也有勾結黃偉哲之嫌，縱容大創涉嫌瀆職。

面對蘇的指控，國貿局昨晚也發出聲明澄清，表示食藥署在2015年3月25日查獲大創竄改標示後，張善政於同年5月20日召開「日本食品聯合工作小組第一次會議」，指示衛福部及經濟部應該避免一事二罰，食藥署則於7月28日依食品安全衛生管理法對大創裁處罰鍰648萬，但因食安法主管機關是衛福部，因此10月12日才由衛福部正式向貿易局確認裁罰的件數及廠商家數，貿易局收到通知後也隨即於11月5日對大創裁罰停止輸入6個月的停權處分，並無所謂拖延8個月才予以裁罰之情事。

黃偉哲在今日的身障社福政見記者會後也針對此事說明，指出這一份聲明顯示文官中立，當年公務人員基於對法令的了解，未採納張善政的指示，既然連副院長的指示都不採行，何況是立委。