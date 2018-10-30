聲援婦聯會柯P改口道歉 雷倩：市長的表達非常明確

婦聯會主委雷倩今天回應，當天與柯文哲對談時，講到婦聯會和救國團，「市長的表達非常明確」。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2018-10-30 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近期聲援婦聯會言論引發譁然，柯文哲昨則表示當時講的是救國團經驗，並在臉書為自己「錯誤的援引例證」道歉。婦聯會主委雷倩今表示，當天對於婦聯會和救國團，「市長的表達非常明確」，了解柯在選舉中「承受的壓力和為難」。

柯文哲上週六（27日）赴北投參加眷村文化座談會，與雷倩對談，過程中談到執政黨處理轉正義時，柯指出，轉型正義應該是先解決當前問題，接著預防再發生，最後才追究責任，若轉型正義第一步就是追究責任，那就搞不完了。他替婦聯會講話說，「現在運作都好好的，以後不會再發生，你（黨產會）管它過去在幹什麼？」引起輿論譁然。

柯文哲昨回應「那天最大問題是『雞同鴨講』，雷倩在講婦聯會，我在講救國團」，隨後也在臉書表示會檢討，並對「錯誤的援引例證」感到抱歉，「轉型正義的工程比我想像的複雜，但我相信和平對話是解決紛爭的開端，不過和平對話之後，仍有許多複雜的工作得去處理」。

綜合媒體報導，雷倩回應，兩人當天在對談時，講到婦聯會和救國團，「市長的表達非常明確」，希望能以原音重現看待柯的講法，「因為他並不只是在講台灣，並引用國際案例來討論，什麼是正確的轉型正義」，她說，就婦聯會而言，本來就不是國民黨的附隨組織，她能了解柯在選舉承受的壓力和為難。