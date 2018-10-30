網諷「欺騙神明」蘇貞昌：當年這樣說卻沒有做到很抱歉

民進黨新北市長候選人蘇貞昌上直播專訪。（記者李雅雯攝）

2018-10-30 15:33

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天中午接受公民監督平台「沃草」專訪直播，回應網友提問。網友提問蘇貞昌曾經答應保生大帝不選第三次，現在有沒有話要跟保生大帝說；蘇貞昌笑答，知道很多人冷嘲熱諷其「欺騙神明」，當年這樣說卻沒有做到，對此很抱歉，人生劇本不能偷看，若仍認為其是有用的，提出的政見也可以，也許還能為新北市做事不是件壞事。

蘇貞昌在專訪中表示，網路上很多人都說他是欺騙神明，在決定接受民進黨徵召後，就前往和保生大帝拜拜，也跟大家說了抱歉，民進黨各方評估後仍要他出來承擔新北市，「這和我當年講的不同，我也很抱歉」。

蘇貞昌說，關於朱立倫什麼做好做滿又去選總統，馬英九說過好幾次不選那些都不多談，不過從沒有要欺騙神明的意思，也絕對不敢，也沒有要欺騙任何人的意思，用欺騙神明作為冷嘲熱諷，或說他太老，這些都是指教，可以接受這些指教。

蘇貞昌強調，如果選民認為其還有用，提出來的政見也還可以，可以為新北市做事，這也不是壞事，保生大帝、市民都可以做評斷，「蘇貞昌真的會做事，那我們真的可以改變一座城市」。