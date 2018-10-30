金鐘影帝加持更有勁！中市議員候選人傳統市場拜票

2018-10-30 15:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕身為台中女婿的金鐘影帝屈中恆，今天（30日）陪同台中市東南區議員候選人林學冠，到新建國市場拜票，屈中恆說，這是他第一次為候選人助選，台中要更好，就需要像學冠這樣肯做事、會做事，沒有政黨包袱、理性優質的民意代表。

林學冠今天一早，在金鐘影帝屈中恆與新建國市場自治會長蔡鈴欽等人陪同下，逐一走訪市場各攤位，影帝也引起市場騷動，不少粉絲主動要求握手合照，獻上助選處女秀的屈中恆賣力拜票，不斷向民眾拜託支持「我的好朋友林學冠」，一位年輕攤商興奮表示，第一次看到影帝陪同候選人到市場拜票很開心，林學冠則充份展現親和力和幽默感，和菜販一起拿著兩根辣椒比出「11」號，到了豬肉攤則拿起兩隻豬腳說，請支持「一」步「一」腳印的「11」號。

除了到全台最大的公有市場建國市場，屈中恆下午也繼續陪同林學冠至健康黃昏市場及忠孝夜市掃街拜票，全力支持他心目中最棒的候選人。

屈中恆說，剛結束超高難度挑戰的「悲憫次神的女兒」舞台劇演出，他立刻陪同林學冠於市場內拜票，他強調自己與台中市的淵源很深，不只在台中當兵，老婆也是台中人，他很喜歡台中這個城市，因此知道好朋友林學冠這次出來參選市議員，他二話不說就答應為他助選，雖然他從來不曾參與過任何候選人的拜票活動。

林學冠說，很開心有屈哥的支持，就像屈哥在表演專業上始終如一、「一」步「一」腳印的努力，他從參選以來也秉持「一」步「一」腳印的精神，走遍東南區，「一」心「一」意服務市民，希望大家能支持把政黨利益放兩邊，民眾權益擺中間，理性問政的「11」號林學冠。