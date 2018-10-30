謝立功百福後援會成立 允諾當選爭取捷運到百福

2018-10-30 14:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕選戰進入倒數25天，國民黨基隆市長候選人謝立功百福後援會今天成立，謝立功說，百福社區人口密集，過去4年市府對百福的建設並不重視，他有豐富的行政歷練，只要他當選市長，未來爭取捷運到基隆，首站就到百福，一定給百福居民帶來幸福。

民進黨基隆市長候選人林右昌日前才剛成立百福社區後援會，謝立功今天結合百福社區的居民，爭取百福社區居民支持；謝立功百福後援會，由林文睿擔任會長，副議長蔡旺璉專程前來聲援。

蔡旺璉說，他是資深的國民黨基層黨員，百福社區人口密集甚至比七堵市區還多，他希望百福的居民不要再沉默，一定要站出來支持國民黨的市長候選人謝立功，比照高雄的「韓風」；蔡旺璉呼籲台下支持者一傳十、十傳百為謝立功拉票。

黃國基黨部主委鄭鐳呼籲大家在這次的選舉團結一致，讓國民黨提名的議員候選人都能高票當選，讓基隆藍天重現。

謝立功也指出，百福社區鄰近台北，雖然有地利之便，但是交通仍有極大的改善空間，未來他會積極的爭取捷運到基隆，首站就是百福，一定要為百福帶來幸福，百福甚至整個七堵，未來的發展會更好。

謝立功說，他在移民署、行政院、總統府的歷練，累積了豐富的行政經驗，是最適當的市長人選，就像副議長蔡旺璉所說高雄的韓風吹起，希望也讓這一股做人誠懇、做事實在，腳踏實地的〝謝風〞暖流在基隆吹起，不要像現在的市長，只會吹牛，提出的政見無一兌現，目前的選情，他和對手距離五五波不遠，在剩下的25天，只要大家團結全力為謝立功拉票，就能贏得這一場選戰。