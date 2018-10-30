陳建仁接見首位為SARS犧牲醫師家屬

2018-10-30 14:40

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今日上午接見卡羅歐巴尼（Carlo Urbani）醫師家屬一行，緬懷歐巴尼醫師抗SARS的貢獻，並說明台灣深刻體認全球各國攜手對抗傳染病威脅的必要性，將更積極參與全球對抗傳染病疫情的行動。

訪賓一行由義大利卡羅歐巴尼協會會長唐馬斯歐巴尼（Tommaso Urbani）率領，副總統致詞時首先歡迎訪賓來到台灣，並指出，歐巴尼醫師一生領受「愛主愛人」的使命，展現基督徒的典範楷模，感召更多人願意為病痛、貧困、哀慟及飢餓的人服務。他所激起的愛的漣漪，正如在「若望福音」中，耶穌基督所說：「一粒麥子如果不落在地裡死了，仍只是一粒；如果死了，才結出許多子粒來。愛惜自己性命的，必要喪失性命；在現世憎恨自己生命的，必要保存性命入於永生。」

陳建仁提及，歐巴尼醫師是第一位為救治SARS病人不幸感染辭世的WHO專家。今年是他逝世15週年紀念，WHO幹事長泰德羅斯（Dr.Tedros）在首次主持的WHA開幕式，特地邀請全球衛生領袖一同緬懷歐巴尼醫師抗SARS的貢獻。

陳建仁說，15年前國內爆發SARS時，他正擔任我國的衛生署長，帶領著全國的醫事人員及全國人民一起對抗SARS，因此他能夠深刻體會到歐巴尼醫師當時在越南所面臨的艱困挑戰，「我認為他真的是個很了不起的醫師」。

陳建仁說，臺灣當時也因SARS事件付出慘痛代價，導致37名感染者死亡，其中包含多名醫護人員，他也藉著今天這個機會，與訪賓一起為歐巴尼醫師及感染SARS死亡的國人默禱。

陳建仁表示，誠如WHO幹事長泰德羅斯多次強調，防範未知新興傳染病威脅的重要性，台灣在經歷SARS慘痛經驗後，也更深刻體認全球各國攜手對抗傳染病威脅的必要性。因此，台灣在這15年來，除了致力提升疾病監測與應變量能，強化我國衛生安全外，更積極參與全球對抗傳染病疫情的行動，例如：2014年，捐贈10萬套個人防護裝備及100萬美元，提供非洲第一線國際醫療援助團隊防治西非伊波拉疫情。

陳建仁認為，歐巴尼醫師一生致力於傳染病防治，協助發展中國家控制寄生蟲疾病，是一位備受尊崇的醫師與人道救援工作者。副總統並推崇「卡羅歐巴尼協會」追隨歐巴尼醫師實踐醫療人道援助的夢想，自2015年起舉辦「卡羅歐巴尼獎」，提供獎學金給年輕醫事工作者，前往非洲進行熱帶醫學培訓計畫。

陳建仁說，歐巴尼醫師逝世已經15年，除了他的家人非常想念他，他也是人類偉大的典範。今天能夠與歐巴尼的家屬見面，也代表著大眾對歐巴尼醫師再一次的尊崇，「我相信他在天之靈，也一定會含笑跟我們在一起！」