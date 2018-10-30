總統：有決心與理念相近國家合作 讓印太區域更繁榮自由

2018-10-30 14:36

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「美國智庫『國家亞洲研究局』學者專家訪問團」，說明台灣是值得大家信賴的夥伴，並強調台灣有決心與其他理念相近國家合作，一起讓印太區域變得更加開放、繁榮、自由。

訪賓一行包括「國家亞洲研究局」創新、貿易及戰略中心創始講座包士坦尼（Charles Boustany）、美國陸軍第一軍團前指揮官藍札（Stephen Lanza）、美國笹川和平基金會執行長朱瓦特（James Zumwalt）、卡內基國際和平基金會戰略事務計畫主持人田立司（Ashley Tellis）、「國家亞洲研究局」資深研究副會長甘浩森（Roy Kamphausen）、政治及安全事務主任蘇艾琳（Alison Szalwinski）等。

總統致詞時表示，很高興看到很多新朋友、及台灣的老朋友田立司博士、甘浩森副會長來到總統府。她說，近年來，「國家亞洲研究局」發表的研究報告，都會不時提到台灣，這也證明了台灣在區域內扮演非常重要的角色。

總統指出，由於每一個國家的政經局勢都會彼此牽動，因此這兩年多來，我們積極推動新南向政策，提升台灣和鄰近國家的關係，透過合作方式，來促進區域繁榮與穩定。

總統提到，此次訪團將拜訪「台灣亞洲交流基金會」，她希望大家可以藉此了解，我們如何透過「以人為本」的方式，與新南向國家在教育、醫療衛生、農業發展及技術創新等方面，分享台灣經驗。

總統也指出，過去一年來，全球的政治經濟，尤其在經貿部分，出現很多劇烈變化。面對這些複雜情勢，我們在自由化、法規透明、體制改革等層面，也不斷努力與國際接軌，打造一個更具有競爭力的台灣。

總統進一步說明，我們不但持續與新南向國家強化經貿連結，也以具體行動與理念相近國家，像是美國，提升經貿夥伴關係。我們的企業像是中油、台塑，在今年增加對美投資，農業訪問團也在上個月到美國簽署採購意向書。

總統說，相信訪團成員可以從我們的努力看到，台灣是值得大家信賴的夥伴。我們也有決心與其他理念相近國家合作，一起讓印太區域變得更加開放、繁榮、自由。