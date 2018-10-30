「廣福宮周邊環境營造計畫」生波 西螺公所與廟方互摃

2018-10-30 14:08

〔記者林國賢／雲林報導〕「西螺百年廣福宮周邊環境營造計畫」掀波，西螺鎮長鄭玲惠今天召開記者會指控有心人刻意造謠抺黑，她說，「神明很興，造孽的都是人，媽祖會生氣」，會提出告訴。

「西螺百年廣福宮周邊環境營造計畫」納入前瞻計畫，但廟方與公所在規劃設計內容發生爭議，廣福宮上週在西螺鎮上、西螺公所大門張貼「老大媽建設經費妳也敢挪用」等海報，引起公所強烈不滿。

西螺鎮長鄭玲惠表示，廣福宮是鎮內信仰中心之一，改善寺廟周遭環境對鎮內是項好建設，廟方一提出計畫，公所即全力配合，也召開多次說明會與協調會，公所根本不可能會阻擋建設西螺的案子。

鄭玲惠提出函送公文、會議記錄及工程進度報告表佐證，公所絕無阻擋及挪用建設經費，她表示，工程規劃變更是評審委員有意見，為了儘量滿足地方意見，她也指示同仁在不違法下，盡量滿足，但廟方日前就出來張貼不實文宣。

鄭玲惠生氣地表示，依法做事，兼顧地方需求，她有做錯嗎？真是好心被雷親，神明不是傀儡，不要拿神威煽動信徒，意圖使她被誤會。

廣福宮總幹事林煜喆表示，廣福宮只是想要回辛苦申請的建設經費，絕沒有任何政治立場。17日公所舉行施工說明會，看到公所發包案與設計有重大差異，廣福宮記名方式對鎮公所提出抗議，並透過很多管道與公所協調，但公所已於29日明確拒絕，廟方決定11月3日在西螺街上抗議遊行。

民主黨雲林縣黨部主委廖丁賜表示，黨部已組成律師團，只要有惡意抺黑，企圖影響選舉的情事，一定提出告訴。