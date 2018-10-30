日日春抗議柯P允接見卻迴避 市府秘書長估應會拖過選後

2018-10-30 13:41

〔記者楊心慧／台北報導〕捍衛性工作者權益的「日日春關懷互助協會」今上午在市府一樓抗議，喊出口號：「柯P市長幹得爽，流鶯沒路蹲苦牢！」日日春批柯對外展現親民稱有問題都可到市府解決，但實情是不斷迴避，「柯文哲所說根本就是假的！」

日日春在本月14日的活動突襲柯，盼市府提出性交易合法化政策，當時柯說可到市長室和平解決，但日日春19日前往市長室，卻遭警攔阻，市府還管制府內電梯，不讓她們上樓，最後派秘書長張哲揚出面協調，張當時說可幫忙安排行程，但無法保證可排定。

張哲揚回應，目前市府處理性產業專區的步驟，需先獲得社會大眾共識，有共識後會建議中央修法，但見市長需排隊處理，不能說哪天想見市長就要見。記者追問，見面一事是否會拖過選後，張說：「我沒有辦法回答你，但依照我的經驗，應該會吧。」

2015年8名婦女以10萬元的代價當運毒車手被判刑，這些婦女多為北市老流鶯，她們將在今下午入監服刑，而其中的兩名老流鶯也到現場，希望柯盡快提出性交易合法化政策。

日日春表示，自柯上任，日日春多次提出落實性交易合法化訴求，就連即將入監的老流鶯都勇敢站出來和日日春一起向柯陳情，柯對外稱可到市長室談，至今見面的時間點仍未有下文。

日日春協會秘書郭姵妤說，老流鶯犯下運毒罪，但卻是階級問題與性交易非法政策結構下的產物，她們出來發聲只是希望能為其他還在非法下勞動的流鶯姊妹發聲，讓更多人了解底層娼妓的艱困處境。

此外，日日春在本月初已將老流鶯案件所凸顯的性交易非法政策問題，傳真給台北市長候選人丁守中、姚文智、李錫錕、吳萼洋等人。郭姵妤表示，至今仍未有回音，盼其他市長候選人能對此表態。