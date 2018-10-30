法官法評鑑制度遲未修 黃國昌罵打假球

2018-10-30 13:32

〔記者林良昇／台北報導〕攸關不適任法官、檢察官淘汰制度的法官法修正草案遲未送入立法院審議，民間監督落實司改國事會議決議聯盟今早呼籲司法院儘早將法案送入立院審議，落實司法官淘汰機制，時代力量立委黃國昌批評，一直不送進立院審察，難道是要選前才提出來打假球做做樣子嗎？

民間監督落實司改國事會議決議聯盟今早在立法院外召開記者會，呼籲立法院儘速啟動審查法官法評鑑制度修正草案，民間司法改革基金會董事長林永頌強調，司改國事會議結束已一年多，最重要的司法淘汰監督機制相關法案，司法院遲未送到立院，未包含在本會期12項優先法案中，讓法官、檢察官好壞差太多，人民就好像在「擲骰子」。

黃國昌表示，過去的國會過於保守、顢頇，2011年通過的法官法讓人民根本無法接受，惡果就是台灣社會在共同承擔，現在有新國會，對於司法改革相關法案推動卻讓人民失望透頂，2年多過去了，還沒有通過一個讓人民有感的司改法案。

黃國昌認為，法官法修正案立法院應趕快審查，他也很願意審，但問題是現在所有法案都在行政院大塞車，「是哪個政務委員負責司改有關法案？」是不是都塞車在桌上？

黃國昌說，立院現實是，行政院不把草案送到立院來，立院就不會排審，繼續拖下去，就是為什麼這麼多攸關司改的法案，到目前為止遲遲不審議。希望政院要說明草案要何時提出，難道要選前才提出來打假球做做樣子嗎？

民進黨立委、立院司法及法制委員會召委周春米表示，攸關淘汰不適任司法官的法官法修正草案社會關注，除了有立委提出版本外，司法院也有提出，但還要會行政院、考試院，步伐相當慢，她也感到很不耐。她希望這會期會盡快排審，盡量促成，承擔責任。