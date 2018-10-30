東北季風肆虐 上百公斤候選人看板掉落

上百公斤的競選看板，不敵澎湖東北季風威力應聲摔落。（記者劉禹慶攝）

2018-10-30 13:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖冬季東北季風強烈，加上玉兔颱風外圍環流共伴效應影響，今日颳起最大陣風8級強風，讓矗立在澎湖203號縣道交通要衢的競選看板，應聲倒塌，幾乎佔據大半個路面，所幸當時無人車經過，否則上百公斤鐵架看板砸到非死即傷。

今年澎湖五合一選舉，各級選舉都是競爭激烈，光是百里侯之戰，就有7名候選人，創下澎湖地方自治史上最多縣長候選人紀錄，由於僧多粥少，各交通要衢成為兵家必爭之地，大型看板及競選旗幟林立，但不少在東北季風吹襲下，早已殘破不堪，根本無法達到宣傳效果，反易生危險。

由於今日玉兔颱風逼近台灣，外圍環流加上東北季風共伴效應，澎湖吹起平均風力6級〈每秒10公尺〉、最高陣風8級〈每秒20公尺〉，相當於輕颱等級，上午9時白沙往西嶼方向，位於澎湖203號縣道白沙後寮國小旁，由某縣長候選人矗立的競選看板，卻應聲倒塌，根據澎湖氣象站資料顯示，當時測得風速為每秒19.1公尺〈8級風〉。

因當地為白沙通往西嶼唯一道路，屬於重要交通要衢，上百公斤鐵製的競選看板掉落，幾乎遮蓋半個路面，還好當時無人車經過，否則在重力加速度情況下砸到人車，都可能造成重大傷亡，警方據報後也緊急派員前往現場留守，並拉起封鎖線通知候選人競選總部，競選總部緊急聯絡鷹架公司趕往現場，重新扶正並加強安全維護措施，防止重蹈覆輒。