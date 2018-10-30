賴清德「現聲」推薦 綠營陳宗明推「院長牌」搶頭香

民進黨永康區市議員候選人陳宗明（左2）打出「院長牌」，率先獲得賴清德的推薦語音，將透過宣傳車強力放送。（記者吳俊鋒攝）

2018-10-30 13:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕距離投票日已不到4週，各陣營都卯足勁，全力衝刺，民進黨台南永康區市議員候選人陳宗明今天公布閣揆賴清德的推薦語音，率先打出「院長牌」，爭取更多鄉親的支持。

陳宗明今天召開記者會，公布賴清德日前南下時，特別幫他錄製的語音，團隊將運用於宣傳車、電台，加上影像後，則在新媒體LINE、臉書上分享，強力放送，透過名人的推薦，為選情加分。

陳宗明表示，9月底總部成立時，賴清德因公務繁忙，未能站台，但當時強調將以其他方式來幫忙拉抬。而上週南下為黨內市長候選人黃偉哲造勢，就信守承諾，在會後特地錄音推薦。

賴清德透過錄音，談起與陳宗明相識逾20年，一起為民主奮鬥，也推崇他是有理想有抱負的候選人，不僅是中華醫事科大助理教授，前勞動部次長郭國文在市議員任內時，則為服務處的執行長，骨力、打拚。

賴清德稱讚陳宗明是台南進步的力量，為這次黨內在永康提名唯一的新人，籲請大家支持。陳宗明也提到20年前輔選賴清德角逐國大代表的歷程，以及相處的有趣故事，「我還聽過他唱歌」。

陳宗明說，由於選情危急，很感謝賴清德惦記逾20年的情誼來全力支持，希望透過他的「讚聲」，爭取到更多民眾的認同，全力相挺。

郭國文指出，這次的永康區市議員選舉，15搶7，民進黨提名3人、徵召1人，加上台聯1位、時代力量1位，以及退黨參選的2位，造成分票危機，競爭激烈，陳宗明需要鄉親的支持。