另類競選花絮！婆婆媽媽熱歌勁舞 為候選人加油打氣

2018-10-30 12:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕尋求連任的民進黨台中市東南區議員候選人邱素貞，近日奔走忙拜票之愉，由她所創立的「水噹噹排舞隊」也忙著編舞練習，並於今天（30日）到服務處，用整齊舞步與抖擻精神，搭配一首首輕快動聽的歌曲，祝她高票當選，讓緊繃選情氣氛，頓時輕鬆不少。

市議員邱素貞表示，為鍛鍊身體，讓心情更開朗，她在2001年1月成立「水噹噹排舞隊」，歷經8年經營，目前已有30名成員，包括退休公務員、志工、教師、家庭主婦，大部分的學員都是女性，平均年齡約50歲，也有少部分比較年輕的小姐，或年長的阿嬤，最年輕的30多歲，最年長的已70多歲，不論年齡，展現出無比的活力；最特別的是有一對夫妻檔，先生是全隊唯一男性，成為「萬綠叢中一點紅」，特別搶眼。

今年62歲的排舞隊班長陳幼說，排舞隊每星期一至星期五晚間，固定在228公園聚集練習，星期二則有專業老師教學。她們利用閒暇時間，編舞、練舞，希望能夠讓更多婦女走出家庭，多運動。多年來，成員培養絕佳默契，武藝獲得肯定，曾獲得南區舞蹈比賽第一名，常受邀參加社區活動表演。由於市議員邱素貞長期支持排舞的推廣，年底選戰逼近，她們特別前來加油打氣，預祝她高票連任。

陳幼表示，練習排舞，跳1小時即可達到8千步左右的運動量，運動十分溫和，而且單是簡單的動作，就可以鍛鍊身體多部位的肌肉關節、消耗熱量脂肪，還可以刺激頭腦、減少老人癡呆，可讓心情更開朗、更健康，是最適合中老年人的運動。

學員之一的台中市婦女發展協會理事長黃淑紋說，排舞是一種用很享受的方式進行的運動，跳排舞不但能使身材愈來愈好，心情也會愈來愈好，進而讓自己變得更漂亮，排舞有益健康，希望更多人參加。