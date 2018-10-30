林智堅拜票 竹科街頭道早安

林智堅在竹科街頭向市民熱情問安。（總部提供）

2018-10-30 12:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「請支持6號林智堅、9號劉聲正，謝謝！」新竹市長林智堅與東區市議員劉聲正，早晨拂曉出擊，於竹科旁的介壽路、金山街交叉路口高調街頭「站」，向往科學園區上班的科技人揮手喊早安，祝福大家有美好的一天！

選戰倒數，林智堅啟動巷弄戰，繼日前小智號跑宮廟口、周末快閃十八尖山，今日更深入園區交通樞紐介壽路金山街口，與東區議員劉聲正來到第一線向市民熱情道早安，車潮川流不息，仍有熱情民眾利用等紅燈的時間，向市長揮手，大力給小智市長按讚。

「大家早安，我是六號林智堅，拜託您！」林智堅表示，科學園區位在新竹市東區，園區的工作者很辛苦，希望透過街頭「站」的方式拉進跟市民的距離。他也表示，東區9號的劉聲正議員出身關東地區，擔任過三屆里長後成為市議員，相當關心東區的發展，尤其在交通部分協助市府打通光復路一段525巷，去年已通車。

林智堅表示，他上任後相當重視客家文化，成立了客家文化科，並與金山寺合作，推動客家文化祭﹔東區的關東市場已沒落一段時間，目前市府團隊透過跟客委會爭取經費，計畫在關東市場設立客家文化主題的客家圖書館，細部設計已完成，現正招標中，盼客家鄉親支持，讓相關工程可以延續下去。

劉聲正說，過去拜票多以家戶拜訪為主，今天的路口拜票很新鮮。他也感謝市政府對東區的支持，目前市府已爭取到關東市場客家圖書館一二期的經費，未來他想推動內灣線橋下空間利用，提供居民更多停車與休憩空間。

「舵手不要換人，讓這座城市變成2.0的新竹市！」劉聲正說，身為議員清楚知道市長林智堅四年來的努力，他親力親為、上山下海巡工程了解施政，這樣打拚的市長，請託市民11月24日一定要用選票讓幸福工程延續。