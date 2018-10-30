反同婚入民法 楊麗環：民進黨讓雜交、人獸交入教材

桃園市長候選人楊麗環今天召開記者會，表態挺愛家公投。（記者陳昀攝）

2018-10-30 12:30

［記者陳昀／桃園報導］反同婚！桃園市長候選人楊麗環今天偕大桃園基督教聯盟召開記者會，宣布支持「愛家3公投」，她說，堅決反對同婚入民法，執政黨讓不當性平教材進入國小中年級，如自慰、雜交、人獸交等，她若當選市長，將全數拒絕這些污染孩子純潔心靈的教材；桃基盟主席黃炯榕也大聲疾呼：「誰支持愛家公投，我們就支持誰！請所有基督徒支持楊麗環！」

楊麗環指出，她的市長政見力推生育補助及幼兒照顧政策及理念，盼持續提升生育率，因此她也支持婚姻就是一夫一妻、一男一女的價值觀，守護下一代健康、讓國家延續下一代，因此她出面和家長站在一起，呼籲更多民眾出來投票，不只投給她，也要支持愛家公投。

她說，自己尊重同性戀，但主張只能立專法保障同性共同生活有所保障，如醫療等，但堅決反對同婚入民法。

楊麗環表示，民進黨執政造成許多亂象，現在不只是立法修法的問題，而是不當的兩性平權教育已深入校園，且內容匪夷所思，像是國小三、四年級的課本竟提到自慰、雜交、人獸交等，污染純白心靈，未來當選市長，這些不當教材她當上市長後會一律拒絕！

「誰支持愛家公投！我們就支持誰！」與會的桃基盟主席黃炯榕、副主席湯簡如也率領聯盟成員到楊麗環競選總部表態支持，要大家支持桃園首位公開挺愛家公投的市長候選人楊麗環，並期待更多候選人響應。

幸福盟大聲公志工團秘書長秦志賢表示，兒子國小二年級時問他什麼是夢遺，他差點昏倒，教材裡還有兩個男生做...發生關係，這些不當教材都讓家長憂心忡忡，不是不能教，但應該適齡推廣，希望更多候選人公開表態支持愛家三公投。

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