比蘇貞昌多很多！ 朱立倫：新北升格後投入6千億建設...

朱立倫說，新北市升格後投入6千億建設，比蘇大很多。（記者翁聿煌攝）

2018-10-30 12:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長選戰進入最後拚戰階段，新北市長朱立倫今天也忍不住跳出來，為市政建設說話，朱立倫指出，大建設、小建設都很重要，每一件都很重要，新北市升格後，市府投入6千億元建設，包含3環3線上千億元、重要道路橋梁就要近2千億元，66間學校改建130多億元、汙水下水道180多億元，每一項都很重要、每一項都是改變新北市。

民進黨新北市長候選人蘇貞昌參選以來，面對競選對手、前新北市副市長侯友宜，蘇貞昌不斷批評新北市10多年來沒有進步，比他在8年縣長任內做的還少。

朱立倫今天上午參加中和區錦和運動公園PU跑道啟用典禮，他指出，新北市國民運動中心16座、斥資70多億元，對市民而言都是大建設，中和區錦和運動公園田徑場PU跑道設施更新工程耗費1560萬元，每天至少3千人使用，共融性同樣重要，所有市民關心的，幼兒公托、托老中心、年輕人運動、圖書館都更新為現代化，相當於其他5都，「新北市是做最多、進步最快的」。

朱立倫提到，相對於過去時代，蘇貞昌提到自己任內蓋了24所學校，跟現在怎麼能比，「蘇縣長都沒有問一下朱立倫，我們現在蓋66所，66比24大很多！」蘇縣長時代汙水下水道做了3萬戶，周縣長時代20多萬戶，自己任內做了60幾萬戶，新北市快速進步中。