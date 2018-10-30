私立科大喊「公私同步減招」 教部次長：時間未到

2018-10-30 12:01

〔記者黃欣柏／台北報導〕為解決技職教育在少子化下的供需失衡問題，鍾佳濱等18位立委近日發起「私校轉型退場與技職再造巡迴論壇」，並於今天上午在立法院舉行全國場，會中多所私校在簡報中建議「公、私校同步減招」，減少少子化對私校的衝擊，但教育部次長姚立德表示，目前公、私立技職學校的招生比例約為2比8，「還沒到同步減招的時間點。」

對於今日多所私立科大在簡報中建議「公私校同步減招」，私立科大協進會理事長唐彥博表示，目前公、私立高中職學生名額已同步減招，但針對高等技職教育，教育部卻是以「註冊率未達標」為由扣減私校名額，「不能只把少子女化的重擔壓在私校身上。」

對此，教育部次長姚立德表示，目前公、私立技職學校的名額比例大約是2比8，一般大學則約為1比1，可見目前還沒到同步減招的時間點，起碼要等私校名額下降到一定比率才會同步減招。

姚立德也強調，受到少子化影響，117學年度的學生可能只剩15萬人，教育部會善盡責任，全力輔導要退場的學校，同時保障學生的受教權與教師的工作權，且雖然學校可能減少，但教育部會反向擴大對高等教育的投資，讓學校經費變得更多，藉此強化高教體質。

今日會中也發表分區論壇與會者的問卷調查結果，調查顯示有75%與會者對「私校轉型退場條例」並不了解，另有62.92%認為「學生基本能力不足」是技職教育面臨的最大問題。

此外，有62.92%與會者認為「學生能力不足」是技職教育面臨的最大問題，其次則是「產業投入資源不足」，佔53.36%，有72.22%認為技職學校應與業界共構專業課程。

景文科技大學校長洪久賢指出，參與分區論壇者有6成以上是技專校院的教職員，理由大多是關心學校未來發展，但調查結果卻顯示，有26%與會者對政府正在研擬的「私校轉型退場條例」完全不了解，另有49%僅「理解一點點」，等於有高達75%與會者對該條例並不清楚，顯示主管機關應持續強化溝通。