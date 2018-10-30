婦聯會爭議 姚文智酸丁守中：在國民黨也是軟絲

2018-10-30 11:58

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲聲援婦聯會的發言惹議，柯昨在臉書PO文稱是「錯誤的援引例證，我感到抱歉」，國民黨台北市長候選人丁守中批柯文哲完全沒核心價值，是政治軟絲。民進黨台北市長候選人姚文智今早受訪時，被媒體問到此事，姚文智先是說，他不要批評人，後又忍不住開酸，國民黨官夫人搞出來的事情，丁只敢輕輕批評，「丁委員你在國民黨也是真正軟絲吧！」

姚文智今早與「客家妹」陳明珠製作客家便當，結束後，接受媒體訪問。有媒體先是問姚有無吃過軟絲，姚笑說，他最近都吃素，但以前是吃過的，媒體趕緊補充說明丁守中批評柯是軟絲，姚說，他（指柯）不像軟絲，要好好想想如何比喻。

另有媒體問到假民調影響選情是否有因應對策，對此姚文智說，網軍攻擊、假新聞或假訊息，影響支持者的信心，也連帶影響捐款，但他希望大家要堅定信心，三分天下局勢他對勝選還是有信心。

姚文智表示，今天又有一份民調出來，他之前提過民進黨約15%左右的沉默空間，他今天看到新北市民調也是如此，他絕不相信民進黨新北市長候選人蘇貞昌會輸給對手侯友宜20%，新北市狀況與全國各縣市差不多，被低估15%，因此他呼籲支持者要有信心，一路往前衝，最後就會得到勝利。

媒體也好奇目前捐款狀況，姚文智說，過去爭取提名至今有很長一段時間，有許多朋友協助，下週將舉辦募款餐會，到時才會知道募款狀況，畢竟這次選舉挑戰非常巨大。

此時在場媒體補問「還是「柯像阿米巴原蟲？柯自己常講」，姚文智笑笑說，他不要批評人，但隨即語帶嘲諷，表示丁守中不必在那邊講什麼，因為這就是國民黨官夫人搞出來的事情，抗拒改革、阻礙改革，丁也只敢輕輕批評，他認為國民黨應趕快走下歷史舞台，若沒辦法把不當黨產交還給人民，沒有任何理由再選擇國民黨，姚最後還說，要當軟絲，「丁委員你在國民黨也是真正軟絲吧！」

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