林佳龍啟動菜市場掃街 攤商熱情送包粽喊凍蒜

2018-10-30 11:42

〔記者陳建志／台中報導〕台中市長選舉進入短兵相接階段，尋求連任的民進黨候選人林佳龍，今天啟動菜市場掃街拜票行程，首站帶著民進黨太平區市議員候選人張玉嬿、蔡耀頡，前往太平第一公有市場拜票，攤商熱情送上菜頭、青蒜、包子，還比起2號的勝利手勢喊「凍蒜」，更有熱情阿嬤說：「我們家的票都要給你」展現高人氣。

選戰倒數20多天，林佳龍今天一早7點半，就前往太平第一公有市場，啟動菜市場掃街行程。林佳龍說，剩下最後不到1個月的衝刺階段，因市場是人群聚集，且訊息傳播最快速的地方，市府這幾年投入很多精神和資源進行市場環境改善，攤商和民眾都很有感，希望市場做到衛生、安全，讓顧客源源不斷，接下來也會帶著各選區市議員候選人，前往各行政區最大市場進行拜票互相拉抬。

林佳龍並以市場的廣播向攤商問好，表示這次抽中2號，象徵「第2大城、幸福加乘」拜託大家支持，更稱讚太平第一公有市場是率先響應市府「食物銀行」的市場，將每天剩下的蔬菜、魚肉送給需要的弱勢民眾，感謝攤商在拚經濟外還做功德。

林佳龍隨後帶著同黨市議員候選人張玉嬿、蔡耀頡，前往市場向攤商還有買菜民眾一一握手拜託，有些攤商因切肉手油膩不好意思握手，林佳龍也伸長手直說「沒關係」，部分攤商興奮拿起手機和他合照，還有人送上象徵「包中」、「凍蒜」、「好彩頭」的包子、粽子、鳳梨、菜頭、青蒜，並高呼「凍蒜」展現人氣，林佳龍一路上開心和大家握手、合照，拜託大家記得投票、幫忙拉票。

太平第一公有市場自治會長鄭進旺也說，市場這幾年在市府協助下，整個環境大幅改善，市府的用心攤商都能感受到，非常感謝市長和經發局市場科的協助。