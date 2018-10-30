《網美照過來》 PICK口號助遠離兒少性剝削

台北市社會局兒少科長王惠宜（左起）、政大教授黃葳威、立委邱志偉、藝人白伃平高舉PICK宣導標語。（記者謝君臨攝）

2018-10-30 11:45

〔記者謝君臨／台北報導〕隨著智慧型手機普及，青少兒上網人數逐年攀升，但因該年齡層對於陌生網友的身份辨識知能較為薄弱，往往遭誘騙拍攝私密照而受害；有鑑於此，白絲帶關懷協會今與民進黨立委邱志偉召開「慎PO照片 遠離剝削」記者會，提出Privacy（隱私）、Identify（查驗）、Call（求助）、Knowledge（教育）PICK口號，並透過藝人白伃平主演的微電影「網美照過來」，提醒家長與兒少關注兒少性剝削。

根據白絲帶關懷協會執行長、政大教授黃葳威所發表的「2018台灣青少兒上網安全長期觀察報告」，國小三年級至大學三年級的青少兒有八成有智慧型手機，每週玩手機的時間是運動的三倍；九成青少兒在家上網，對於陌生網友辨識度分數不及格；青少兒上網的三大網站則依序為Facebook、Google、Youtube。

青少兒的上網動機，主要為看影片（75.9%）、聽音樂（73.1%）、使用社群網站（65.8%）、玩遊戲（65.4%）等；該研究針對190所大學、高中及國中小等學校，發出16500份問卷，回收16169份有效問卷。

研究結果顯示，隨著校園日常作息逐漸與網路社群緊密結合，網路社群和面對面的同儕互動頻繁，網路社群也遠超出日常生活中可預期的同學圈，但該年齡層對於陌生網友的身份辨識，知能卻最為薄弱。

檢警調查，一名年僅13歲的國小男童，拍攝姊姊的裸照上傳，日後才驚覺嚴重性，拿著手機哭著向警方求救，但照片早已遭網友分享到各大社群，難以挽回；林姓男子與16歲的高二女友小如（化名）交往，二人經常裸體視訊，不料林竟趁機竊錄，分手後駭進小如臉書散布裸照，被依恐嚇等罪起訴。

立委邱志偉指出，網路的匿名性及傳播速度，造成假資訊、假身份等往往不易分辯，應於各年齡層推動資訊素養教育，根據衛福部公布的資料，散布私密影像有七成是被害人熟識的人，其中又有六成兒少是在被引誘或被脅迫的情況下，自拍後傳給加害人，如能在教育面做好預防，才能減少此類憾事再次發生。

台北市社會局兒少科長王惠宜表示，有心人士騙取兒少私密照，經過交談換取信任，兒少對陌生網友的分辨力不足，稍有不慎分享個人私密照，後果不堪設想，呼籲各界關心兒少隱私，協助遠離網路性剝削。