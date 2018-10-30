總統接見僑團：穩健台美關係是維持印太和平穩定的重要基石

蔡英文總統。（資料照）

2018-10-30 11:37

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見美洲合勝總堂及各支堂首長回國參訪團時表示，穩健的台美關係是捍衛民主、維持印太區域和平穩定非常重要的基石；訪團僑領不僅是僑社精英，也在美國主流社會有許多的貢獻，是台美關係的重要橋梁。

總統致詞時表示，很高興與美洲合勝總堂、以及各支堂的僑領們見面，非常歡迎他們回國，也感謝大家一直以來以行動展現對國家的支持。

總統指出，合勝堂已經創立143年，除了堅定支持中華民國，在總堂、各總支堂、以及各支堂的努力下，不論是在僑胞之間的情感聯繫、在地權益的提升，或是僑社排解紛爭上，都有許多的貢獻。

總統說，今年八月，她率團出訪過境美國期間，受到僑胞朋友們的熱情接待。藉這個機會，她要特別感謝大家，在海外做政府最有力的後盾。

總統表示，這幾年來，國際政經情勢有許多的變化，在這當中，穩健的台美關係是捍衛民主、維持印太區域的和平穩定，非常重要的基石。

總統提到，過去兩年多，台美交流越來越密切，經貿關係也持續成長。例如，中油將從美國採購250億美元的液化天然氣，台塑石化和鴻海集團也分別推動在路易斯安納州和威斯康辛州的投資案。這些合作都有助於台美夥伴關係的提升。

總統指出，我們不只加強與理念相近國家的合作，也積極推動國內產業轉型升級、吸引外國企業前來投資。在上個月，Facebook宣布在台灣擴大投資，這也證明了台灣有強大的發展潛力，我們會持續努力，讓世界看到台灣的實力和表現。

最後，總統表示，訪團僑領不僅是僑社精英，也在美國主流社會有許多的貢獻，是台美關係的重要橋梁。她也再次歡迎大家回國，了解國內的最新發展，也期待未來能夠有更好、更多的交流。