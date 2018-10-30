柯P談轉型正義扯大彎北段 姚文智：掩耳盜鈴的政治權術

2018-10-30 11:36

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲在婦聯會一席言論引發風波，柯昨受訪時推說當時講的是救國團經驗，與婦聯會主委雷倩是雞同鴨講，又扯到大彎北段處理等爭議，再度惹怒藍綠北市議員。對此，民進黨台北市長候選人姚文智今早受訪時直言，柯文哲鬼扯，轉型正義應趕快處理，卻不斷糾纏在這樣議題，就是因為柯文哲這種掩耳盜鈴、靠攏權貴的政治權術作法。

姚文智今早與「客家妹」陳明珠一起製作客家便當，展現政治人物柔性的一面。做完便當後，媒體詢問柯文哲似乎因婦聯會的失言風波，今日無公開行程是為了避開媒體？姚文智說，這不是失言，因為這是柯市長安排好的場合，講話對象是婦聯會主委，而且柯還引經據典，做好準備，也並非柯藉口託辭講別的主題（指救國團）。

姚文智說，大家看到流傳影片內容，清楚錄到「如果他（指柯）處理婦聯會」，柯市長不要再說謊，這是精心安排好，準備拉攏官夫人、向權勢靠攏，他看到不是失言。

姚更重話砲轟柯，「我看到你對台灣民主態度的輕視、你輕賤所有人對台灣社會公義的追求、你輕賤台灣價值追求民主時現的公平社會」，「你以為隨你高興維護救國團、婦聯會，就可以得到很多選票，你的算計不是失言，清楚表現在你的4年施政」。

數度批柯將劍潭青年活動中心賤租給救國團的姚文智，也緊咬該議題不放，姚文智說，劍青在前市長郝龍斌時代每月租給救國團248萬，柯卻每月租137萬，卻告訴大家現在好好的，過去不追究，但救國團有一半是市產，建物是過去教育部與僑委會蓋的，所有證據指向劍青是人民血汗錢蓋出來的，為什麼不歸還人民作為公宅或學生安置的宿舍。

媒體提到柯文哲昨在臉書PO文道歉，強調是引用錯誤例證，姚文智則認為，柯道歉不清不楚，不懂柯要跟誰道歉，對婦聯會作法、賤租劍青違背選前諾言，柯通通沒有回答，是道歉什麼，柯在文中最後依據還說「公平正義他還要學習」，姚酸說，給他4年時間說還要再學習，但公平正義就是我心如秤而已，這麼清楚的道理。

姚文智表示，他看到柯被洞悉拆穿政治權謀詭計後，想用謊言、混淆視聽轉移焦點，想用話術再來釐清，但事實擺在眼前，4年來轉型正義柯一件也沒做，最令人髮指是賤租劍青，現在人民想要討回來400億婦聯會資產、官夫人口袋裡揮霍的民脂民膏，柯竟然說這些都算了，過去不要再提，「這是我們要的市長嗎？可以容許台北市長用不同話術說要學習嗎？」

媒體也提到柯談轉型正義時，卻提到大彎北段等爭議，是否覺得扯太遠？姚文智不客氣批評，柯當然是鬼扯，轉型正義拖這麼久，大家已經不耐，社會應該劍及履及趕快處理掉，回歸公平正義展開開闊自由民主的社會，卻不斷糾纏在這樣的議題，就是因為柯這種掩耳盜鈴，想要跟權貴靠攏的政治權術作法所影響。

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