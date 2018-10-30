丁丁要加油！ 北市里長：希望多看到你幾次

2018-10-30 11:11

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長候選人丁守中今天上午在競選總部參加中正區里長座談會，席間各里長不斷提起韓國瑜，還有里長說看韓國瑜的影片看到哭，丁守中對此表示，他會以理性問政的風格，為台北做更多有利的建設。

愛國里長周德潤語重心長向丁守中表示，長官要加油，他自己選里長很認真很拚，「可是到目前只看到你一次，希望多看到你幾次」，最近他看youtube，早晚都在看韓國瑜，雖然很土很俗很無俚頭，可是韓國瑜打動他的心。

周德潤說，韓國瑜在高雄從零開始，從拜訪廟宇開始，一開始麥克風都沒有，但是到上禮拜五晚上的造勢大會，他看到落淚感動，台北市已經很久沒有這樣的狀況，馬英九當總統那時候有，現在已經沒有這麼空前了，丁守中的能力不輸韓主委，理念非常好，可是一定要強化宣傳。

周德潤表示，他們全家初選都投給丁守中，希望長官最後20幾天，「拚老命、真的要拚老命」，他們也會拚老命拉票。

龍光里長陳萬龍也建議丁守中，要像韓國瑜一樣把人氣打出來就能當選，希望最後這幾天可以勤走基層，盡量多跟里長親近，才能感受到市長和里長的互動，大家幫忙市長時也會非常快樂，而且有在地里長社區作陪，里長比較接地氣，也可以幫里長造勢，大家一起來，中正區大家一起配合。

丁守中會後表示，每個人表達風格不同，他長期以來在立法院做立法委員都是靠理性問政，他自己也不是很激情的人，過去質詢推動法案政策也好，不是靠激烈語言，都是靠理性說服，丁守中變了風格可能就不是丁守中，還是維持自己風格，丁守中過去能推動福國利民法案，將來做台北市長，絕對做更多有利城市發展建設的事情。