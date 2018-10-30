轟新北市府成侯友宜助選團 蘇貞昌：這樣的團隊讓人看不起

民進黨新北市長候選人蘇貞昌說，新北市政府在許多前例中都在幫侯友宜打選戰，對於這般行政不中立，「這樣的團隊讓人家看不起」，新北市需要改變了。（記者李雅雯攝）

2018-10-30 11:02

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天（30日）上午9點在板橋區朝陽市場掃街拜票，蘇貞昌受訪時指出，新北市政府在許多前例中都在幫國民黨新北市長候選人侯友宜打選戰，對於這般行政不中立，「這樣的團隊讓人家看不起」，新北市需要改變了。

新北市政府衛生局在其官網宣布10月到12月是「長春顧齒季」，65歲以上長者到新北合約醫療院所牙科門診可免收掛號費、免費塗氟；名為「免費」，蘇貞昌競選團隊查閱公開資料發現，新北市政府會給付每個塗氟個案250元，用的就是納稅人的錢，痛批若以新北市政府對垃圾袋降價政見是「政策買票」的批評標準來看，新北市政府動用預算做塗氟補助，不也是「朱立倫幫侯友宜政策買票」。

對於媒體提問「新北市政府利用塗氟補助變相幫侯友宜打選戰」，蘇貞昌回應，新北市政府變相幫侯友宜打選戰的前例可多了，像是副秘書長帶著副局長到台北市政府談大群館；侯友宜講說他是資深社工師，明明違反社工師法該處罰，朱立倫也是包庇未處罰，「這樣的團隊讓人家看不起」。

蘇貞昌認為，朱立倫作為市長都這樣了，若讓副手繼續這樣下去，新北市還有什麼希望嗎？新北市是該改變了。

新北市政府將護齒月在選舉前延長為護齒季，蘇貞昌表示，本來說是護齒月，現在卻變成護齒季，反正就是要弄到選舉這一段期間就對啦；護齒用塗氟，當年台北縣長任內就有為小朋友塗氟，這是保健；但是如果老人家牙齒都已經掉了，那要塗在哪裡呢？塗在眉毛？塗在眼睛嗎？牙齒掉了，就要補救裝假牙。

蘇貞昌再強調其擴大老人假牙補助政見。蘇貞昌說，這個政策不但是大受長輩們歡迎，也在很多縣市實施多年成功，獲得一致好評，所以只有新北市的長輩不被關心、不能做，「我想換人，蘇貞昌來幫長輩關心，來幫長輩做，一定會讓長輩更健康，而且牙齒裝了年輕十歲，會很水唷！」