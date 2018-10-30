獨家》1萬6千多件年改訴願案 逾9成遭行政院駁回

蔡政府推動的軍公教年金改革自今年7月1日起施行，不滿退休金縮水，大批退役軍人與退休教師的年改訴願案湧向行政院，據悉，已完成審查1萬6千多件的訴願裁定書，其中逾9成年改訴願案遭駁回，其餘不到1成案件則不受理，這1萬6多件訴願案全沒打贏，圖為退休教職員遞件申請退休所得訴願情形。（資料照）

2018-10-30 10:53

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府推動的軍公教年金改革自今年7月1日起施行，不滿退休金縮水，大批退役軍人與退休教師的年改訴願案湧向行政院，據悉，政院訴願會經每天加班，已審查完成1萬6千多件的訴願裁定書，其中逾9成年改訴願案遭駁回，其餘不到1成案件則不受理，這1萬6多件訴願案全沒打贏。

這些訴願案件所提理由，絕大多數質疑年改違反信賴保護以及法律不溯及既往的原則，或者質疑年改違憲、違反平等原則，不過，行政院訴願會並未予以採納，訴願會的裁定書認為，年改退休金自7月1日起重新核算發放，原處分機關的核算無誤，「於法並無不合！」

目前這些訴願裁定書都已寄給當事人，並將公告上網，不過，行政院訴願會因人手不足，還來不及上網公布訴願裁定書。

年改自7月施行後，訴願會總共收到2萬1千多件年改訴願案，扣除誤向政院訴願會提訴願的案件，則有將近2萬1千件，政院訴願會主委林秀蓮帶領訴願會工作人員加班審議，截至26日下午5時為止，已審議完成1萬6483件的訴願決定書。

當事人向行政院提起年改訴願案件主要有2大類，1是由不服國防部原處分機關所做的軍人年改處分案，2是由不服內政部原處分機關所做的處分，包括公立學教退休教師、公立學校退休護理教師、警專與警大的退休教師所提訴願案，至於公務員的年改訴願案，則由考試院保訓會審議。

據悉，向行政院訴願會提起訴願的軍人年改案就有逾9500件，公立學教校退休教師與退休護理教師提起訴願者則有約1萬700件，部分來自警專與警大的退休教師的訴願案有50多件。

其中有不到1成的訴願案政院訴願會決定不受理，原因有2部分，1是就軍人年改質疑首批處分書計算錯誤，不過因軍方後來以第2份處分書將首份處分書撤銷，因此針對第1份處分書質疑計算錯誤的基礎已不存在；2是軍人年改有退休生活保障的樓地板設計，部分訴願案仍受到最低月退地板的保障，不因年改而有影響，當事人不知以為受到影響而提出訴願。

政院訴願會鑑於不斷有新的訴願案湧進，且不少案件仍待審議，目前加上政院其他單位支援的人力，45位工作人員現階段是天天加班審議。