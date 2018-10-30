提出垃圾袋降價遭批 蘇貞昌：朱立倫降價就可以？

蘇貞昌今天一早至新莊西盛公園，和舞蹈班婆婆媽媽現學現跳舞蹈老師編的「衝衝衝」舞蹈。（記者陳心瑜攝）

2018-10-30 09:09

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌提出垃圾袋清運降價政見，遭新北市長朱立倫臉書發文批評「選舉價值不應該超越環保價值」，蘇貞昌今天受訪回應「完全無法認同」，指2012年新北市議會決議通過降價，朱起先也不同意，後來還是降價了，「那當時他降價就是對，現在我要降價就不對？」

蘇貞昌說，朱立倫從反對降價到降價，後來還講得很好聽，「現在提出降價政見，又開始罵我了」，反問，「那當時他（朱）降價就是對，現在我要降價就不對？」所以大家可以知道，就是效率問題，強調新北市垃圾袋比台北市貴不合理，有效率的自己當選新北市長後，會全面讓垃圾袋降價。

朱立倫29日晚間臉書發文指出，台北市2000年實施垃圾費隨袋徵收，當時的台北縣長蘇貞昌沒有跟進；直到2008年，台北縣長周錫瑋縣長才開始試辦，並在2010年12月25日新北市升格後全面實施。從新北歷年垃圾量看出隨袋徵收有很明顯的垃圾減量效果。若硬要把垃圾袋價格降到處理成本以下，等於是政府用納稅人的錢，來補貼「製造垃圾大戶」，毫無正當性可言。