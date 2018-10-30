中國抗議德媒製造「一中一台」 德研究生挺台為獨立國家

外交部長吳釗燮近日接受德國媒體《南德日報》（Süddeutsche Zeitung）專訪，引發中國駐德國大使抗議「刻意製造一中一台」。（資料照）

2018-10-30 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕外交部長吳釗燮近日接受德國媒體《南德日報》（Süddeutsche Zeitung）專訪，引發中國駐德國大使抗議德媒「刻意製造一中一台」。曾到中國留學的德國研究生穆達偉（David Missal）對此批評，強調台灣是獨立於中國之外的民主國家。

吳釗燮接受《南德日報》訪問時指出，台灣必須每天面對來自中國的干預行動，中國針對台灣製造大量假新聞以攻擊、撼動台灣的民主和政治穩定，「但我們也透過快速有效澄清反制中國」。吳釗燮說，中國可以借鏡台灣的民主化，發展成民主國家，享受自由與人權。

報導引發中國駐德大使館發表聲明抗議，批評南德日報「藐視國際社會與德國政府奉行的一個中國政策」、「刻意製造一中一台」，中國對此表示嚴重不滿和堅決反對。中國媒體《中國日報》以英文版刊出「中國大使館打臉德國報紙對台報導」（Chinese embassy slams German newspaper report on Taiwan），卻引起德國人力挺台灣主權。

24歲德國研究生穆達偉（David Missal）在推特上表示，《中國日報》這份報導是典型中國的宣傳模式，他說，「抱歉，事實上台灣是獨立於中國的民主國家」、「對不起《中國日報》，德國媒體不是政府的一部份，對於各種議題有自己的觀點。」

穆達偉曾就讀中國清華大學新聞與傳播學院碩士學程，由於他因研究中國人權議題，中國政府拒絕延長他的簽證，被迫離開中國，當時引起德國政壇及媒體高度關切。