台灣可以信賴美國！美海軍上將：將持續在台灣海峽航行

美國海軍作戰部長李察森上將（John Richardson）說，將會繼續在台灣海峽或南海等國際海域進行自由航行任務，台灣可以信賴美國的理念。（美聯社資料照）

2018-10-30 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國軍艦近期在台灣海峽和南海進行「自由航行」任務，引發中國強烈不滿。對此，美國海軍作戰部長李察森上將（John Richardson）說，將會繼續在台灣海峽或南海等國際海域進行自由航行任務，台灣可以信賴美國的理念。

綜合媒體報導，李察森29日在菲律賓三軍總部的記者會上表示，美國將繼續推進這項自由航行計畫，這是一項全球性計畫，所以美國必須每年在全球進行數十起「自由航行」行動，以表明美國對「非法海事聲索」的反對立場。

對於台灣海峽現今情勢的評估，以及美軍未來將如何協助維持台灣海峽的和平與穩定。對此，李察森說，台灣海峽和南海與全球許多其他地區一樣，都是國際海域，所有人都可以進入，是自由航行基礎下全球共通的一部分。李察森說，所以在這個領域，美軍將在國際法的允許範圍下，繼續在全球的國際海域進行航行和飛行，包含台灣海峽在內。

李察森指出，猜測台灣海峽情勢變化及美軍未來運作形式並不健康，但台灣可以信賴美國，美國將會持續地和一貫地在國際海域宣揚自由航行的理念。