陳學聖質疑鐵路地下化打假球 鄭文燦團隊：打臉自己

2018-10-29 23:56

〔記者李容萍／桃園報導〕全長21.7公里的台中鐵路高架昨日宣布全線通車後，國民黨桃園市長候選人陳學聖今日指稱，反觀桃園市鐵路高架化政策改地下化後，目前工程進度為零，質疑對手鄭文燦打假球，讓「桃園人只能當二等公民」；對此，市府新聞處長張惇涵反駁陳學聖，假如桃園在2009年就選擇地下化，藍營朱立倫、吳志揚兩位縣長選擇接受高架化沒有遭遇民眾強力抗爭，今日的桃園鐵路地下化也會接近完工。

陳學聖競選辦公室發言人魏佑任說，昨天傍晚就陸續接到許多民眾抱怨電話，痛批執政者的無能，為了選舉「葬送」桃園的建設。當初如果延續鐵路高架化的政策，不是為反對而反對，桃園鐵路高架化或許早就完工通車。

魏佑任還說，根據交通部鐵路改建工程局資料顯示，「台鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫」的計畫期程為2009年1月至2017年12月，計畫範圍全長17.15公里，工程內容為桃園站、內壢站、中壢站改建為高架化車站；其間並增設鳳鳴站、國際路站、永豐路站、中原大學站等四座簡易通勤車站，按照期程高架化確實完工。然2014年底鄭文燦上任後，中止原高架化計畫並改為地下化計畫，政策大轉彎，不僅讓高架化臨時軌道鋪設工程從桃園執行到內壢路段就戛然而止，造成財政上的浪費，衍伸的賠償問題也難以估計。

對此，張惇涵反擊說，根據交通部的報告，鄭文燦還沒上任前，高架化只有完成一個臨時車站及部分臨時軌道，依照交通部的報告，進度早已延宕50個月，106年完工的目標，早就確定無法完成，當時的中央和地方，國民黨完全執政，陳學聖團隊的說法，是自外於團隊，也是打臉自己，更是顛倒是非的代表作。

張惇涵還說明，鐵路地下化是在鄭文燦上任後才推動，馬政府執政時，以各種財務及技術理由，不同意變更，一直到蔡政府執政一年左右，於去年7月通過桃園鐵路地下化可行性研究核定，今年1月通過機場捷運中壢延伸線計畫修正，今年9月，桃園鐵路地下化先導工程動工，這個進度說明了，對手陣營完成不了高架化，反而是接手的市府團隊依照進度實現地下化。