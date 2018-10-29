高雄又老又窮 韓國瑜：台南也是一樣

2018-10-29 23:28

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員候選人謝龍介今晚舉行競選總部成立大會，高雄市長候選人韓國瑜等人到場站台，現場氣氛熱烈。韓國瑜表示，高雄又老又窮，年輕人都離開，現在台南也是一樣。對於南台灣如何拚觀光？韓國瑜主張規劃南進南出，並畫一個觀光路線圖，讓南台灣好玩又好吃，變成一個共同繁榮圈。

韓國瑜說，國民黨在高雄在野20餘年，台南也差不多，他第一次說（高雄）又老又窮，大家聽了不是很高興，他仔細再想了一下，「真的是這樣」，負債愈來愈高，年輕人都離開，真的是沒有辦法，現在台南也是一樣。他說，現在的痛苦是，農漁產品賣不出去，投資客、觀光客人不願進來，這城市如何繁榮？

韓國瑜說，台南和高雄都遇到同樣的問題，最近他和國民黨台南市長候選人高思博討論很多，以後高雄、台南及屏東要聯手起來，聯手向外搶農漁產品訂單，繁榮發展農漁村經濟。

他說，農漁村經濟起來後，再規劃南進南出，觀光客從高雄下飛機，整個高雄、台南、屏東及澎湖，我們畫一個觀光路線圖，讓南台灣好玩、好吃、好採購，還有文化、藝術、醫療、宗教觀光，台南還有古蹟，可畫一個觀光圖，整個南部變成一個共同繁榮圈，整體濟發展起來，讓年輕人可以回來自己的故鄉打拚。