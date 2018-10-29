龍介仙總部成立 韓國瑜人氣蓋過小馬哥

謝龍介今晚在南市海安路舉行競選總部成立大會。（記者蔡文居攝）

2018-10-29 21:42

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員候選人謝龍介今天晚上在北區海安路舉辦競選總部成立大會，前總統馬英九、國民黨台南市長候選人高思博、高雄市長候選人韓國瑜等人到場站台，其中最近掀起韓流的韓國瑜比馬英九還受歡迎，現場氣氛熱烈。

馬英九批評民進黨的能源政策不可行，主張應該「以核養綠」，先保有核能發電，再慢慢來發展綠能，這樣才不會缺電。他呼籲大家要支持「以核養綠」公投，並讓高思博、謝龍介高票當選。