公投綁大選 中選會：「候選人」投票日禁「宣傳公投」

公投綁大選，中選會強調，投票日當天公職候選人不能宣傳公投。（資料照，台中市政府提供）

2018-10-29 20:09

〔記者林良昇／台北報導〕公投法並未規定投票日禁止公投宣傳，但選罷法禁止投票日當日從事競選活動，中選會今表示，投票日當日可宣傳公投，但如穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字，則屬投票日從事競選或助選活動，即違反選罷法，可依法開罰，此外，候選人無論贊成或反對，皆不可在投票日當天宣傳公投。

中選會表示，公民投票法中並無投票日禁止公投宣傳之規定，但因今年公職人員選舉與10案全國性公投同日舉行投票，為預防投票日藉公投宣傳之名行競助選之實，造成執行上之爭議，中選會今邀集內政部、法務部及直轄市、縣（市）選舉委員會研商「107年地方公職人員選舉及全國性公民投票同日舉行投票，公職人員選舉罷免法與公民投票法二法有關競選（宣傳）活動規定適用原則」會議。

中選會指出，經會議討論，有關投票日公投宣傳活動，如穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字，依通常一般人經驗，一看即知者，則屬投票日從事競選或助選活動，如該行為地點位於投票所四周30公尺內，即有構成選罷法第108條第2項及公投法第42條違反，可處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金；如於30公尺以外，即可構成選罷法第56條第2款之違反，可處50萬元以上500萬元以下罰鍰。

中選會進一步請今年參與各項地方公職人員選舉之候選人注意，由於今年公投議題涉及全國性立法原則或重大政策，候選人對各項公投議題無論持贊成或反對態度，皆屬其競選活動一部分。於投票日當天，候選人無論其是否為特定公投提案之領銜人，凡宣傳公投提案者，皆為選罷法第56條第2款所禁止。中選會請全國公職候選人於投票日當天勿進行公投宣傳活動，以免誤觸法網。