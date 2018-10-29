前國發會主委指高雄百姓窮？高雄市新聞局長怒了

政大經濟系教授林祖嘉指高雄港市合一也是造成產業損失的一環﹔高雄市政府新聞局長張家興強調，市政永遠有檢討空間，但不能用片段資訊、以偏蓋全。圖為高雄港。（資料照，記者張忠義攝）

2018-10-29 22:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕政大經濟系教授林祖嘉直指高雄窮的不是政府、而是老百姓，最棘手的是產業問題，港市合一也是造成產業損失的一環﹔高雄市新聞局長張家興強調，市政永遠有檢討空間，但不能用片段資訊、以偏蓋全。

林祖嘉說，高雄市政府並不窮，窮的是「老百姓」，從中央統籌分配稅額和每人可得預算金額來看，高雄市政府獲得補助的錢並不算少，主要在於產業發展很差。

林祖嘉：高雄每戶可支配所得六都倒數第二

他根據行政院主計總處家庭收支調查報告，106年數據指出，高雄平均每戶可支配所得為98萬5518元，僅高於台南市90萬2536元，事實上，高雄自102年起便一直是六都中排名倒數第二。

張家興指出，市政永遠都有檢討空間，但依據同樣主計總處家庭收支調查，從100年縣市合併到106年，高雄平均每戶可支配所得成長15%，平均個人可支配所得也成長18%，顯見產業轉型帶來持續發展進步也是事實。

張家興也說明，馬政府任內漠視高雄「市港合一」需求，對於整合高雄港區周邊國公營事業閒置40年土地毫不用心，正是產業佈局重北輕南證明﹔直到民進黨二次中央執政，才有國、公營六家事業與市府共同成立亞洲新灣區聯盟，並正式通過高雄港區土地開發公司。

張家興瞠目結舌：難道不知高雄港長怎樣？

張家興請林祖嘉不要用「高雄統籌款全國第三已很多了」的論調模糊事實，目前統籌分配稅款分配公式，就是一個對傳統重工業城市不公的公式，營利事業銷售額占比50%，當首都台北基礎建設都已經完整，而重工業城市還在努力自籌經費處理汙染整治時，首都統籌款永遠都比別人多100億是真的公平嗎！？

至於林祖嘉說「市港合一」是造成產業損失的一環﹖張家興說，這讓他瞠目結舌﹗他質疑林祖嘉擔任過行政院國發會主委和陸委會主委，難道連高雄港長怎樣都不知道？

張家興進一步說明，高雄港權責是中央政府，分為兩個港區，貨櫃輪停靠和貨櫃裝卸都集中在第二港區，而亞洲新灣區各項重大建設位於水深不足、無法停靠貨櫃輪的百年舊港區，藉以推動港灣再造，創造觀光會展音樂體感電競等新產業新產值，跟林祖嘉所說「卸貨人力下降」根本風馬牛不相及。