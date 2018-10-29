政戰局長聞振國月底屆退 黃開森接任

政治作戰局局長聞振國（見圖）本月底屆齡退伍。（資料照，記者簡榮豐攝）

2018-10-29 19:14

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部政戰局長聞振國中將本月底屆齡退伍，將由陸軍司令部政戰主任黃開森中將接任，陸軍司令部政戰主任一職，則將由副主任趙代川少將暫代。

聞振國是2015年12月1日接任政戰局長職務，任期2年11個月，在任期間正逢網路假新聞、中國對台文攻武嚇等手段侵擾，聞振國帶領政戰局以及所屬國防部軍事發言人室、青年日報及軍聞社等文宣單位，快速化解及澄清外界疑慮，獲得政府高層肯定，國防部長嚴德發為此別在日前頒發獎章，表揚軍事發言人陳中吉、青年日報社長孫立方以及軍聞社長王智平。

據指出，政戰局主管戰略溝通業務，與美日國家密集進行高層交流，聞振國在去年10月間，就曾率團到美國訪問考察，訪問包括美國太平洋司令部、太平洋陸軍司令部、第25步兵師、夏威夷國民兵司令部、亞太安全研究中心、人道救援暨災害防救中心等等，汲取美軍實務經驗，厚植政戰專業職能。

新任政戰局長黃開森，歷任政戰局副局長及陸軍司令部政戰主任等職，在擔任政戰局副局長期間也曾率團訪問美軍相關單位，並促成美軍戰鬥航空旅與我國陸軍601旅締結為姐妹旅。

黃開森為金門人，黃家老宅在八二三砲期間，曾遭到多枚砲彈擊中，家屬也有人因此負傷。