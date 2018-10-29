鄭朝方陣營質疑湖口鄉公所、代表會違反行政中立

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方陣營表示，從圖中所掛的協辦單位可見湖口鄉公所和代表會涉嫌動用公部門資源，違反行政中立，替爭取連任的鄉長林志華（前立者）和國民黨新竹縣長候選人楊文科造勢。（圖由鄭朝方陣營提供）

2018-10-29 20:01

〔記者黃美珠／新竹報導〕民進黨新竹縣長候選人鄭朝方陣營29日晚發佈消息，公開質疑上週六、27日下午，前國民黨主席馬英九到湖口替自家候選人站台助選，但卻被民眾發現，講台前的布條，湖口鄉公所、湖口鄉民代表會名列協辦單位，顯然濫用公家資源，替湖口鄉長林志華、前新竹縣副縣長楊文科助選！湖口鄉公所和鄉民代表會公然違反行政中立。

巫光生、林志華︰布條是10日升旗典禮所掛

國民黨籍的湖口鄉民代表會主席巫光生說，這完全是一場誤會！那個紅布條是今年10月10日升旗典禮時所掛的，當時他有參加。反而上週六的造勢活動他沒有出席。

巫光生說，這個誤解是2個單位搞出來的烏龍，一個是主辦造勢活動的人，場地佈置時竟然沒有注意到這面紅布條而將之卸下。另一個就是民進黨陣營，沒有弄清楚就隨便烏龍指責。

也是國民黨籍的湖口鄉長林志華說，公所和代表會完全不介入選舉，不可能行政不中立。那面紅色布條從10月10日升旗典禮就掛在現場，布條上指的是雙十慶典升旗典禮的主辦和協辦單位，並非前總統馬英九來的造勢活動主辦協辦者。

民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德說，一個是現任鄉長，一個是選前請辭的新竹縣副縣長，大剌剌的用鄉公所資源，替自己辦活動造勢，而且毫不掩飾的高掛布條宣傳，令人覺得不可思議。

鄭朝方陣營表示，根據當地民眾反映，布條上週掛到現在都還沒拆，等於公告天下，所謂的楊文科、林志華自辦政見說明會，用的是行政資源，這種毫無行政中立意識的團隊，會把公家資源運用在地方建設上嗎？

該陣營也轉述彭瑞德的3點質疑：第1，縣府已經有多次行政不中立的紀錄，如今為了前副縣長楊文科的選情，湖口鄉公所有樣學樣，正事不做跑去插手選舉事，難道是上樑不正下樑歪嗎？

第2，如果湖口鄉公所、鄉民代表會是協辦單位，為了歡迎前國民黨主席馬英九來湖口助選的活動經費，是不是有公帑的注入？

第3，國民黨前主席馬英九自詡為哈佛司法學博士高材生，難道對黨內公職人員違反行政中立視若無睹嗎?

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