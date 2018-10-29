空污成選戰話題 專家建議中市府提科學證據抗假新聞

2018-10-29 19:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕空污議題在今年選戰倍受關注，台中市環保局今日舉行空氣品質治理專家學者諮詢會議中，有與會人士嘆空污題淪選舉話題，甚至成「空包彈」、假新聞，欠缺理性及科學論述，盼市府能多用民眾熟悉的語言展現科學數據，以利讓更多人了解市府改善成效。

台中市環保局邀請十餘名專家學者提建言，環保局長白智榮強調，市府已多管齊下改善台中市空氣品質，也展現成效，盼專家學者提供意見，讓台中市參考，讓空品好還要更好。

環保局會中另報告近幾年來空品改善成果，包括台中目前PM2.5年均濃度每立方米已從103年的的27微克，下降至106年的20.2微克，優於全國平均；今年1至9月PM2.5平均濃度每立方米19微克，較去年同期20.5微克改善1.5微克等。

其餘另有致力低碳寺廟、減爐減香、汰換二行程機車、增電動車及裸露地面簡易綠美化減少揚塵等作為，致力全方位推動改善空品策略，讓台中市空品改善被看見。

與會人士中有人指出，近來選舉到了，不少針對空污的議題被天馬行空提出，甚至淪為「空包彈」或空污成為「選舉話題」，卻不是科學論述，甚至任由假新聞、假資料流傳，希望市府能設法用理性、科學性證據展現改善空品成果。

也有人聽完環保局的報告後指出，看得到台中市府的努力，但不少成果呈現方式太「專業」，建議研究更簡單明瞭的方式呈現，才能讓民眾「有感」。