控網路散播謠言 劉曉玫陣營要求徐榛蔚辦公室主任道歉

2018-10-29 18:49

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨徵召花蓮縣議員劉曉玫參選花蓮縣長後，地方傳言「民進黨選上會停辦免費營養午餐」，劉曉玫陣營今拿出手機截圖證明，點名國民黨花蓮縣長候選人、立委徐榛蔚辦公室主任陳文卿刻意在網路上散播謠言，已涉嫌觸犯「社會秩序維護法」，要求陳文卿道歉。

劉曉玫今指出，徐榛蔚辦公室主任陳文卿刻意在網路上散播謠言，做賊喊抓賊，刻意操弄民眾對花蓮縣府的信任，十分惡劣，陳文卿應立即道歉。她也表示，她當選後，一樣會有免費營養午餐，而且會比前縣府更優質、好吃。

劉曉玫競總發言人林琮盛今則拿出陳文卿於通訊軟體發言的截圖，批評陳文卿「真的太超過了！」他表示，陳文卿曾是國家栽培的高階警官，如此竟無視縣府的再三澄清，至少在三個以上，總數在650個網友的LINE群組，不斷「群發」假消息，製造恐慌，已涉嫌觸犯「社會秩序維護法」。

林琮盛表示，即便縣府一再澄清謠言，陳文卿仍在群組散播錯誤訊息，已涉嫌違反「社會秩序維護法」。蔡碧仲從上任後，更從未說過要「停辦」免費營養午餐，並透過新聞稿多次強調沒有要取消免費營養午餐，但就是有「某些人」看不懂新聞稿。

「徐榛蔚陣營怎可刻意忽視縣府澄清，靠抹黑、造謠來打擊政敵、騙選票？造成鄉親恐慌，你們不會良心不安嗎？」林琮盛表示，檢調系統應當立即進行偵辦調查，揪出散佈假消息的元兇，還給花蓮一個乾淨公平的選舉環境。