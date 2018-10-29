「協尋侯友宜」 大觀自救會陳情灑傳單

大觀自救會將「協尋侯友宜」貼在侯友宜競選總部前。（記者李雅雯攝）

2018-10-29 18:24

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市板橋區大觀社區自救會今天下午赴國民黨新北市長候選人侯友宜競選總部陳情，訴求其接下陳情書表達解決該案意向；現場警力集結擋住自救會成員進入，自救會痛批「警察淪為私人保全」、「市民總部不是說每位市民都可以來」，現場灑落「協尋侯友宜」傳單。

大觀自救會成員本欲進入侯友宜競選總部「市民總部」遞交陳情書，然被警力阻擋在外，「為什麼是讓國家公權力來保護這個地方」、「警察淪為私人保全」、「市民總部不是說人人都可以來嗎」；自救會成員訴求侯友宜作為新北市長候選人需面對大觀社區迫遷爭議，期待其能親自做出回應、承諾。

「他（指侯友宜）現在沒有任何公職。」侯友宜競選團隊副總幹事吳清炎上前表示，代表侯友宜接下陳情書，然不等於做出任何承諾；自救會成員認為，侯友宜可承諾若當選市長將召開協調會處理該案，這個案子和新北市政府都市計畫息息相關。

吳清炎僅留下「我們會積極地處理」，隨即轉身離去；自救會成員大喊「只顧選舉、不顧人民」，現場灑落「協尋侯友宜」的傳單，同時強調這不會是最後一次前來市民總部，接著離去。

大觀社區自救會持續分別向國民黨、民進黨兩陣營新北市長候選人陳情，訴求獲得解決該案的意向承諾，日前也曾到行政院長賴清德為民進黨新北市長候選人蘇貞昌站台的造勢晚會上陳情。