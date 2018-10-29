槓上「館長」陳之漢 李婉鈺怒批：網路霸凌

針對陳之漢指控新北市議員李婉鈺因為無法上直播節目而惱羞成怒，抹黑其人格。李婉鈺今天下午召開記者會澄清事實。（記者賴筱桐攝）

2018-10-29 17:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員李婉鈺槓上網紅「館長」陳之漢！針對陳之漢指控李婉鈺因為無法上直播節目而惱羞成怒，抹黑其人格。李婉鈺今天下午召開記者會，痛批「館長」網路霸凌、人身攻擊，若「館長」不公開道歉，不排除提告。

針對「館長」指「李婉鈺上不了直播就生氣氣」，李婉鈺澄清說，「沒有這件事情，莫名其妙！」她與對方洽談能不能一起做直播節目，還未得到確切回應，隔2天就看到媒體刊載相關報導，「館長」提到，很多人都想找他合作，可是不是每個人都能上節目，就像李婉鈺很有爭議，所以不給上。

李婉鈺表示，如果礙於某些因素無法上節目，例如不適合或者觀眾不喜歡，她都能接受，不會因為能不能上節目而生氣，但是「館長」一直誤導風向，她質疑，「是不是因為他對中文解讀能力有問題產生誤解，還是他就是在消費我？」

李婉鈺批評，網友（館粉）很惡劣，到她的粉絲團留言，叫她去陪酒，用一些不堪入目的字句謾罵，一般女生遇到這類網路霸凌，出事的層出不窮，「是要人家去跳樓，所以你們就覺得得逞了，很棒、好厲害？」如果是有廣大收視群的網路節目，不是應該要有帶頭教育示範作用嗎？身為民代都可以被羞辱、欺負，更何況一般人，她反嗆，「你覺得一個女生很好欺負嗎？」

李婉鈺指出，她以前從來沒有看過「館長」的直播節目，畢竟2人不同頻率，當時她只是認為館長很敢說，應該是像她一樣有話直說的人，所以才想上直播節目聊天，沒想到得到這種結果，選舉期間本來想冷處理，但「館長」粉絲留言佔滿她的網頁，甚至飆罵髒話，叫她去喝酒、陪酒，影響其支持者，行為非常不可取。