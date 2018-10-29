林智堅競選官網上線 邀新竹市民見證城市改造

2018-10-29 17:36

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕投票倒數26天，新竹市長林智堅競選團隊今天舉行「明日新竹官網上線暨募款小物記者會」，由8年級網站設計師介紹官網，其中「願景地圖」主打參與式互動，民眾在社群網站IG上標註「#明日新竹」，就會被納入官網一部分成為「明日夥伴」，林智堅表示，盼更廣泛地接收到各族群的需求，誠摯邀請市民一起#hashtag，加入這場快樂選戰。

現場也看出林智堅與年輕幕僚的好感情，年輕團隊不僅在官網上呈現林智堅市長的個人小檔案，揭秘林智堅早晚量體重、皮鞋穿10年等個人小故事，林智堅笑稱，他一心一意想要「當年輕人」，日前被幕僚「命令」要使用IG，才能與年輕人更靠近。

林智堅說，「明日新竹」有無限可能，每位市民對明日新竹都各有想像，本次選舉因此以明日新竹為概念，廣邀民眾共同參城市改造行列。他也指出，現在很少候選人在做官網，但唯有透過官網，才能針對政策與建設留下紀錄，市民能深度閱覽，詳盡清楚地知道，為什麼要把選票投給6號林智堅。

網站設計師江語凡、吳冠霆表示，網站注入「有趣、互動、參與」3大要素，不只讓市民一目瞭然5大城市願景、6大幸福工程，最特別的是「願景地圖」頁面，只要在社群網站IG上＃hashtag「明日新竹」，並設定公開，貼文就會出現在網站，並有打卡地圖，讓民眾不出門能知新竹事。

為強化有趣元素，網站設有遊戲功能，只要標記明日新竹的次數越多，在「明日夥伴」頁面中顯示的大頭貼就會越大。林智堅笑稱，這與民間信仰中「功德牆」的概念很類似，鼓勵市民朋友多多分享自己的新竹視角，加入＃hashtag的風潮。

除了網站外，這次林智堅競選團隊還設計一系列具有質感的募款小物，包括莫蘭迪色T-shirt、毛巾及胸章等小物，目前銷售最高人氣是由林智堅自己配色的黑橘撞色質感棒球帽，網站設計師吳冠霆表示，希望認同明日新竹理念的市民能夠站出來，「以行動支持幸福城市的未來。」

記者會現場有多名青創品牌如沃沃美學、戲棚下、享初食堂、創客教育、森寫真也都到場，分享其心目中「明日新竹」的願景，盛讚林智堅讓他們返鄉投入創業，帶領他們看見不一樣的新竹。