台南婦團提7大需求 市長候選人等20選將簽署

2018-10-29 16:52

〔記者蔡文居／台南報導〕台南在地婦團今天提出「公共托育」、「家暴議題」等7大需求，邀請台南市未來的市長、市議員候選人認同簽署，並同意未來當選後，全力投入推動自己所簽屬的社會福利政策。包括台南市長候選人許忠信等市長候選人、議員及議員候選人共20人簽署。

台灣南方社會力聯盟今天邀集大台南地區13個關心台南市社會福利議題的非政府組織，在台南市議會召開「傾聽民意、邀您對話」聯合記者會。會中，由台南在地婦團提出「公共托育」、「高齡議題」、「就業與創業」、「性平議題與空間」、「身心障礙議題」、「社會安全網議題」、「家暴議題」等7大社會需求。

市長候選人許忠信今天親臨簽署，黃偉哲、蘇煥智、高思博等市長候選人也分別派代表到場簽署；議員包含現任副議長郭信良、陳怡珍、王家貞、洪玉鳳、李文正等人也親臨會場支持及簽署。

本屆市議員候選人李偉智、吳杰、林緯、陳嘉伶、蘇鈺雯、沈家鳳、黃俊勝、許至椿、李啟維、王姬方及郭鴻儀之代表等，也到現場支持社福提案及認同簽署。

台灣南方社會力聯盟榮譽理事長卓春英表示，一個進步的政府應該讓老人的照顧不應分都市及偏鄉，讓婦女不再受家暴、歧視，並讓受暴、施暴者都有接受服務的機會，以維繫家庭互動關係。

聯合提案單位，包括社團法人台灣南方社會力聯盟、財團法人林澄輝社福基金會、財團法人勵馨社會福利事業基金會、台南市飛雁發展協會、台南市性別平等促進會、教保產業工會、社團法人耶底底亞家庭關顧協會、伊甸社會福利基金會台南區、台南市社工師公會、五柳枝生活文化協會、社團法人台南市女性權益促進會、國際崇她台南社、社團法人台南市一葉蘭同心會。