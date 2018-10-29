柯P稱婦聯會發言是講救國團 姚文智：這不是硬拗什麼是硬拗

2018-10-29 16:28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲日前出席眷村文化座談會，與婦聯會主委雷倩談轉型正義，一席「現在運作好好的，管它過去在幹嘛」，被解讀是聲援婦聯會，但柯文哲今早受訪時改稱是講救國團經驗，雙方是雞同鴨講。對此，民進黨台北市長候選人姚文智今日受訪時相當不以為然，表示柯在婦聯會主委面前這樣說，下面鼓掌的也是婦聯會的人，這不是硬拗、什麼是硬拗，全天下只有柯市長自己認為他在講救國團。

姚文智說，即便是救國團，劍潭青年活動中心就是他柯市長賤租的，也符合描述婦聯會的道理。他指出，他查過劍青這塊地，50%產權屬於台北市政府，其餘屬於國有財產署，地上建物是當年教育部與僑委會，以國庫通黨庫方式興建，為什麼柯選前承諾要收回來，現在卻說好好的、過去管它幹嘛，這都一樣，他要柯市長不要再拗了。

姚文智說，柯就任近4年以來，實踐公平正義的社會一件都沒有做到，5大弊案也是雷聲大雨點小、前倨後恭，轉型正義的處理沒有一件可以勇敢下決定，也沒有一件勇敢去執行社會追求公義的理想。

姚文智表示，不管拗是救國團還是婦聯會，在他看來都一樣的，他只看到柯過去嘴巴講說改變政治文化、追求公義社會，如今一件都做不到，還向權貴、官夫人這些過去搜刮台灣民脂民膏的人靠攏，充滿政治算計，他認為，柯不管怎麼說，已經有很多人沒辦法支持他，很多人都會唾棄他。

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