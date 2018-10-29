邱議瑩「老婆讓韓國瑜睡」風波 道明校友還原留言始末！

2018-10-29 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕陳其邁競選總部發言人、立委邱議瑩畢業自高雄市道明中學，日前在道明校友LINE群組留言，稱「你要你的老婆讓韓國瑜睡一晚，當成是你提供了工作機會之後的報酬嗎？」對話遭截圖流出後引發熱議。對此，一名不願具名的道明校友透露，當時是某挺韓國瑜的校友狂貼文呼籲「翻轉高雄」，邱議瑩見狀才會PO出反問的貼文。

據《新頭殼》報導，這名不具名的道明校友說，道明校友LINE群組和大多數群組一樣，校友會會長當初也是規定禁止張貼政治性的貼文，而且邱議瑩在該群組也幾乎沒有貼過選舉貼文。他透露，當時是某有挺韓國瑜的校友不斷在群組狂貼呼籲「翻轉高雄」的選舉貼文，邱議瑩看到才會貼出反問的貼文。

該道明校友指出，之前在群組看到很多挺韓國瑜的言論讓他感到反感、不舒服，意外的是，原本以為校友會長算是偏藍的，沒想到會長反而發文，出手制止「挺韓」的文章。他也提到，許多校友對於截圖外流後感到不滿，當初那位挺韓國瑜的校友也因犯眾怒把留言收回並自動退出群組，但「截圖並非退出的挺韓校友所為，而是另有其人」。

該道明校友認為，校友群組屬於內部交流的群組，不管邱議瑩的發言是否有違反群組規定，沒有任何一個校友有權利將截圖外流，這非常不應該；在這起事件上，他坦言很同情邱議瑩，認為邱在網路上被網友霸凌、辱罵，這都讓他感到「觸目驚心、匪夷所思」。

邱議瑩今天上午出面說明，她表示，這些校友莫名其妙被捲入風波裡，她對校友感到抱歉，強調政見是韓國瑜所提的，身為女性能接受嗎？難道不該被檢驗苛責嗎？該被譴責的是韓國瑜，不是她。