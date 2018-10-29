出席黨籍議員競總成立 許明財遭「洗臉」

2018-10-29 15:46

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市西區市議員候選人陳治雄選在今天舉行總部成立活動，包括前市長林政則和許明財都出席站台，不過，陳治雄在台上的一席話「本黨市長候選人」（指許明財）日前為非國民黨的西區某市議員候選人站台，還說他（該議員候選人）4年前禮讓陳治雄，這句話讓我很不服氣」，讓許明財超尷尬。

陳治雄對著支持者講話時，許明財就站在台上、陳治雄的右後方，許明財面無表情，且從頭到尾都未受邀致詞。對此，許明財競選總部強調，許明財若受候選人邀請，有空就會到場致意，但「原則上仍會以國民黨候選人為優先考量」。

相較於許明財都未致詞，前市長林政則則在台上說，高雄的韓國瑜現在人氣超夯，他跟韓國瑜曾共事6年、但跟陳治雄共事8年，2個人他都很了解，而陳治雄就是「新竹的韓國瑜」，敢說話，且具有服務熱誠，呼籲選民支持陳治雄就是支持韓國瑜。

此外，新竹市無黨籍市長候選人謝文進的主任委員李宏生也出席陳治雄的會場，李宏生細數陳治雄的各項服務表現，但隻字未提謝文進，只提陳治雄在市府8年秘書任內與市議員服務期間，勤快為民眾跑腿、接地氣。

包括前新竹市長、國民黨副主席林政則與黃復興支黨部（黃國新）主委趙建爍、國民黨市議會黨團書記長林耕仁都受邀上台致詞，而站在旁邊的許明財卻未獲邀上台致詞，還狠遭「洗臉」，現場氣氛超尷尬，也讓人不禁懷疑這根本就是「國民黨茶壺裏的風暴與角力」。