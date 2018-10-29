館長乞丐說轟衛武營 基進黨下戰帖辯論

2018-10-29 15:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心本月13日才剛開幕，網紅館長陳之漢近來乞丐說轟衛武營，質疑「你有看過乞丐去看歌劇嗎?」；基進黨鳳山區市議員候選人李雨蓁今反批館長以台北角度看高雄，認為不懂衛武營就「惦惦」，旗鼓鹽候選人洪正質疑館長「健身的教練卻是思想的乞丐?」，下戰帖力邀館長辯論。

網紅館長陳之漢近來以乞丐說批評衛武營國家藝術文化中心，質疑「你有看過乞丐去看歌劇嗎?」，呼應國民黨市長候選人韓國瑜批評高雄又老又窮，引發網友網路論戰。基進黨鳳山區市議員候選人李雨蓁在參選市議員之前本身就是在高雄打拚的年輕設計師，她於臉書「高雄好過日」提出「衛報、館長、兩廳院－台北角度vs國際視野」，駁斥「在地吃不飽，不需要文化」論點，獲得3200多人按讚，886次分享。

李雨蓁以國際媒體對於衛武營成立的意義，不僅將衛武營評價為「史詩地景」，也是世界最大表演藝術中心，英國三大報之一「衛報」更肯定目前台灣雖然面對越來越多來自中國同化的壓力，衛武營國家藝術文化中心則是台灣透過優秀的建築與文化特色，向國際文化舞台上顯示的重要聲明。

李雨蓁表示，從興建背景與造價來相比，台北兩廳院與高雄衛武營就等同「從帝王出發」vs「從人民出發」，衛武營代表是解嚴30年以來台灣重要的進步，造價107.5億相較於31年前造價74億的兩廳院，從功能設計上來說可是CP值最高的。

李雨蓁指出，若從營運上來看，兩廳院仍是以國家預算支付，每年耗資7至10億補貼，但仍年年虧損，卻沒人批評兩廳院是蚊子館，兩廳院應該關門說詞，「在地吃不飽，不需要文化」說詞根本就是以台北角度看高雄，假若館長不贊同的話，可歡迎來辯論。

李雨蓁說，衛武營成立帶動表演藝術、舞台設計相關產業鏈在高雄生根，因為精緻、創新、結合台灣特色的文化內容，才是吸引國際目光，創造觀光價值。

李雨蓁表示，如何正視衛武營的潛力，提出結合在地能量的政策，才是在地生根政治人物該做的事，而不是大興土木，只有硬體沒有內容，只能用「做愛做的事、賭博」來號召。