推進雙邊關係 蔡英文與史瓦帝尼國王越洋電話

2018-10-29 14:53

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午在總統府與史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）進行英文越洋電話談話。

蔡英文首先代表我國政府與人民，感謝恩史瓦帝三世國王就宜蘭發生的重大火車意外事故對我國表達慰問。

蔡英文表示，政府非常努力要讓台灣成為一個更好的地方，她在今年的國慶演說提到，政府將加強與友邦合作，建立互助合作關係，除了在經濟上幫助友邦，也為台灣開闢未來的新市場、新生產基地。當時，她心裡就想到史瓦帝尼。

蔡英文說，她針對最近台史雙邊合作項目進度進行了解，期盼合作項目都能儘速推展，並在短期內看到成果。尤其是醫療及電廠的合作，都相當積極的在進行當中。

蔡英文提到，她很開心今年能到史瓦帝尼進行國是訪問，也相當高興能在台灣接待國王，她相信兩國的邦交穩固，而雙方有意義的合作計畫，也會讓彼此邦誼更加深化。

最後，總統恭喜恩史瓦帝三世國王完成新任總理的任命，並表示會盡全力與新任總理合作，讓二國間的合作項目順利完成。總統也對恩史瓦帝三世國王在聯合國大會發言支持台灣，特別表達感謝之意。

總統與恩史瓦帝三世國王的越洋電話談話歷時約10分鐘，包括國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮及史瓦帝尼駐臺大使戴敏尼（Thamie Dlamini）等均在場。