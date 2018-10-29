打造新竹縣「好行」 楊文科公布硬體1234、軟體ABC

2018-10-29 14:35

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨新竹縣長候選人楊文科今天召開其交通對策說明會，席間邀請到竹竹苗境內各大客運業者、國立交通大學運輸管理學系退休學者李明山等到場替其背書。楊文科說，馬路就是「錢潮」的流向，好的交通網可以帶動地方發展。他如果當選縣長將要「軟硬兼施」翻轉新竹縣的交通闇黑世界，而的核心作法就是硬體建設要做「交通建設1234」、軟體服務他要建置「智慧交通管理ABC」。

他說前述的硬體「1234」就是指要做：讓鳳山溪到頭前溪的路段鐵路高架化，在高鐵新竹站、以及竹東北興和工業2路口建置竹北、竹東雙核心轉運站。另外新增或是改善包含國道1號竹北交流道在內的3處交流道改善，另外新建包含台1線替代道路等四條南北向的聯外道路。

至於「智慧交通管理ABC」， 就是運用人工智慧AI技術、透過大數據蒐集分析Big data，再用雲端運算Cloud的方式，嘗試帶入共享經濟的概念，打造智慧運輸走廊，從中改善大新竹的交通壅塞問題。

他特別說明，他要構建新竹縣變成交通智慧城，就是以建置智慧交通中心導入智慧運輸系統（ITS）及大數據（BIG DATA）相關技術，蒐集交通資訊，經由人工智慧（AI）及雲端運算（Cloud），發展出：智慧交通控制、智慧公共運輸、智慧運具共享、智慧交通安全、以及搭配新建8座立體停車場，做成智慧停車管理共5大交通策略。

楊文科這場交通政見說明，除了交大運輸管理學系退休學者李明山到場表達支持，竹竹苗境內的客運運輸業者如：新竹客運副總經理黃文義、金牌客運經理莊家卉、科技之星客運董事長陳志鴻、苗栗縣公共汽車客運商業公會理事長唐順峯、全達遊覽車客運公司程堅、以及社團法人台灣協作暨共享經濟協會理事長彭仕邦等也都到場，並與楊文科交換意見，祝福他高票當選兌現政見，讓鄉親跟業者都能獲得前述交通政策所營造的「好行」利益。

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