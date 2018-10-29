基隆議長爭取連任 成立「築夢館」取代傳統競選總部

2018-10-29 14:30

〔記者林欣漢／基隆報導〕爭取連任的基隆市議長宋瑋莉，今天在基隆市安一路成立「築夢館」，取代傳統的競選總部，支持者替她加油打氣、高喊「凍蒜」，宋瑋莉說，歡迎民眾來打卡寫下心中對基隆的夢想，她會傾聽人民的心聲、匯聚眾人的力量，一步一腳印地讓基隆這座城市不斷進步、變得更好。

議長宋瑋莉擔任4屆議員，她來自政治家族，公公林文龍曾連任8屆議員，有議會「長青樹」稱號，已故丈夫林家輝曾任2屆議員，後由宋瑋莉代夫出征。

10月31日國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌及立委蔣萬安、連勝文等藍營重量級人物，也都會在「築夢館」同台為宋瑋莉造勢，當天將授予戰旗致贈粽子，期許年底選戰「包中」。

宋瑋莉說，夢想帶來前進的動力，少了夢想就只能安於現狀、原地踏步，一座城市想要發展，必須要勇於築夢，而夢想也不能只是空談，有些人曲解夢想、改變與未來的定義，把好大喜功、塗脂抹粉當成了實現夢想的假象，必須要有個平台、空間能讓她孵育然後轉化為現實。

宋瑋莉表示，成立「築夢館」而非競選總部，就是希望為這些推動基隆前進的「夢想」構築一個平台，讓更多的人說出心中想說的話，讓夢想一步一步地實現，歡迎大家來到「築夢館」並留下對基隆未來發展的想法與期許，這些都將成為推動這座城市進步的力量，更是你我未來共同努力的方向。